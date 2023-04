L’Athletic Brighèla e la raccolta fondi dopo la multa per lo striscione | “Seimila euro per sostenere due Ong | grazie”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Bergamo. A poco più di un mese dal crowdfunding lanciato in favore di due Ong impegnate nel soccorso in mare – iniziativa natalaricevuta per lopro-migranti’ esposto prima di una partita di calcio –Brighéla fa sapere di avere raccolto all’incirca 6 mila. Cifra che “divideremo tra ResQ – People saving people e Mediterranea Saving Humans, per dare un piccolo contributo a quello che è il loro impegno giornaliero – fa sapere tramite i social la società sportiva dilettantistica -. Da parte nostra, continueremo ache un altro mondo è possibile e che anche piccole azioni come queste possono contribuire ad avvicinarci sempre di più a questa possibilità.a tutti e tutte,a chi ha contribuito con ...