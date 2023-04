Lander giapponese fallisce missione sulla Luna | Andiamo avanti

La start - upispace ha ammesso che il tentativo di essere la prima azienda ad atterrare ... "Attualmente non siamo riusciti a confermare il contatto con il. Abbiamo già confermato di ...Ilsi va così ad aggiungere ai recenti fallimenti per l'atterraggio sulla superficie di Israele con Beresheet e India con Vikram . A queste due vanno aggiunti i tre successi della ...La societàha perso la comunicazione con ilpochi istanti prima del suo atterraggio programmato nel cratere Atlas, un bacino da impatto largo 87 chilometri sul lato della Luna ...

La giapponese Hakuto-R si è schiantata ieri dopo aver inviato una meravigliosa immagine della Terra che sorge dietro la Luna ...