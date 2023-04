L’Agnelli Tipiesse manca l’occasione d’oro | brucia tre match point e perde a Cantù

(Di mercoledì 26 aprile 2023)dilapida trenel quarto set e paga dazio. Il Pool Libertassi conferma specialista nei tie-break e ribalta la situazione, vincendo 3-2 la gara-1 di semifinale playoff in casa e mettendo Bergamo già spalle al muro in vista della seconda uscita. Il primo parziale si può sintetizzare con un “Held contro tutti”: lo schiacciartore mette la firma sui primi break (5-7 6-8) poi piazza 3 ace consecutivi che valgono il doppiaggio (7-14).prova il recupero, ma siccome funziona anche il muro (5-2 il parziale) tutto resta solo un’intenzione. Padura Diaz rimette il + 7 (13-20) e il vantaggio ne deriva di conseguenza. Si ricomincia ed è una questione di break e contro break: Bergamo va sotto, mette il naso avanti (8-9) poi subisce uno 0-4 e va a – 4 quando ...

... seconda forza al termine della Regular Season, capace di piegare in Gara 3 Castellana Grotte nei Quarti vincendo in rimonta la serie, eBergamo di Daniele Morato, sesta nella ...... e la bilancia pende nettamente dalla parte diBergamo. Sono solo tre infatti le vittorie canturine, due delle quali al termine di combattutissimi tie - break.'ultima è stata la ...... con i primi due set più combattuti, e'ultimo in cui i canturini si sono imposti più agevolmente. In semifinale la compagine del presidente Molteni affronterà laBergamo, in un ...