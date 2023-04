La vita senza i figli

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 26 aprile 2023) E ora era davvero l’uomo. In casa non c’erano. In mente, al risveglio, non c’erano. Spesso i loro nomi sullo schermo, quando squillava il telefono, erano uno shock; niente intorno a lui o nel ritmo delle sue giornate glieli ricordava. Se n’erano andati. Non era un padre”. Il racconto che dà il titolo alla raccolta di Roddy Doyle contiene in sé i due ingredienti fondamentali delle sue storie: lo sfondo pandemico – fatto di coprifuochi e lockdown – e le relazioni famigliari, in particolare i rapporti genitori/. Qui un padre irlandese, Alan, si trova a Newcastle per qualche giorno e medita di gettare via telefono e passaporto e di non tornare più a casa. Abbandonare laconosciuta e che fino a quel momento aveva definito la sua identità e pensarsi in modo diverso, altro. In “Coprifuoco” invece, mentre ...