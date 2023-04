La UEFA sfida il PSG | nel mirino l’acquisto dello Stade de France

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tiene banco in casa Paris Saint-Germain la questione stadio. Un po’ come sta accadendo per Milan e Inter, anche il club Campione di Francia sta cercando di capire quale sarà la sua casa del futuro. Il PSG ha l’esigenza di aumentare l’attuale capienza (l’obiettivo era portarla da 47mila a 58mila posti), ma le ultime volte L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Massimiliano Allegri presenta lacontro l'Inter, 1 - 1 il risultato dell'andata COSA CAMBIA - ... 'Finale di Champions negli Stati Uniti È possibile - avrebbe dichiarato il presidente dell'......ai bianconeri la certezza di partecipare a una delle prossime competizioni europee visto che l'... La Juventus è un esempio da seguire e ladeve essere serena, bella, agonisticamente forte: ...... perché quest'ultima mette in palio un posto in Champions: vincendola, la società metterebbe in difficoltà unache aspetta le sentenze definitive 'locali', prima di definire quelle '...

Chi è Lise Klaveness, la candidata alla presidenza UEFA che sfida ... Goal Italia

Tengono sempre banco le varie problematiche giudiziarie in casa Juventus, che potrebbe essere sanzionata dall'Uefa: nuovo attacco pesante ...Sono giornate complicate per la Juve. In campo la squadra ha raccolto la terza sconfitta consecutive in Serie A, fuori, nonostante il rinvio del giudizio e il ritorno dei 15 punti sottratti in precede ...