La truffa delle monetine | anziani derubati nei parcheggi dei supermercati | bottino da 400mila euro

(Di mercoledì 26 aprile 2023)lanciate a terra per distrarre glineidie di cimiteri, in modo da poterli derubare: è la tecnica utilizzata dalla cosiddetta banda, che i ...

Il metodo era collaudato: lanciare a terramonetine vicino all'auto di un anziano indaffarato nel bagagliaio e fargli credere di averle appena perse. In genere era una donna a compiere il gesto,......acquirenti della bontà"croste" che poneva in vendita. A conclusione dell'attività di polizia giudiziaria, è stato segnalato il mercante d'arte della provincia di Verona per i reati di...Nel casertano 100 persone sono indagate perai danni dello Stato. Nei loro confronti la guarda di finanza del gruppo di Caserta ha ... sulla carta,più disparate mansioni di collaborazione ...

Truffa dei pellet: due denunce Il Friuli

Monetine lanciate a terra per distrarre gli anziani nei parcheggi di supermercati e di cimiteri, in modo da poterli derubare: è la tecnica utilizzata dalla cosiddetta banda delle monetine, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...