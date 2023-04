La telefonata con Zelensky | l' uomo inviato a Kiev e il documento sul ruolo nella guerra | ecco la mossa di Xi e la reazione di Putin

13:48 Zelensky:Xilunga e significativa 'Ho avuto unalunga e significativail presidente cinese Xi Jinping. Credo che questa chiamata, così come la nomina dell'...Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping nella sua primadallo scoppio della crisi ucrainala controparte Volodymyr Zelensky, sottolineando che 'non ci sono vincitori in una guerra ......un colloquio telefonico lungo e significativoil presidente cinese Xi Jinping'. A scriverlo, su Twitter, è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. 'Credo - ha aggiunto - che questa, ...

Zelensky: «Significativa telefonata con Xi Jinping, darà un grande ... Open

La telefonata di Xi Jinping a Zelensky e il ruolo della Cina nella guerra in Ucraina. Dopo la visita del presidente cinese da Putin a Mosca è finalmente arrivato anche il confronto con ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia. Telefonata tra Zelensky e il presidente cinese Xi Jinping. DIRETTA ...