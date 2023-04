La storia di Romina Jovanovic | arrestata 25 volte in 25 anni | «Voglio i domiciliari | ho un figlio da allattare»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Si chiama, ha 25e la sua “carriera criminale” potrebbe essere già finita nel Guinness dei primati. È stata infattiper ben 25nella sua giovane vita. La prima volta è successo nel 2011 quando non aveva ancora 14: nel giro di dieci giorni compì insieme a complici due furti tra Piacenza e Tortona. Ma non era imputabile per legge. Oggi ha condanne che ammontano a un totale di 7e mezzo di carcere. Ora è a San Vittore. Ma ha chiesto il beneficio degli arresti. Perché deveilneonato. La residenza sarebbe fissata presso il campo nomadi di via Monte Bisbino in cui risiede. Il giudice deciderà a breve. Per lei si prepara piuttosto una detenzione ...