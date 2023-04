La solitaria e poco inclusiva gara per la rete 5G a Roma

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 26 aprile 2023) È stato pubblicato il 24 aprile il bando di concessione del partenariato pubblico privato, in finanza di progetto, per la «realizzazione, gestione, conduzione e manutenzione di infrastrutture di connettività abilitanti il 5G e il Wi-Fi nel territorio comunale diCapitale». Il termine per la presentazione delle offerte è già il 5 giugno, alle ore 12:00, e non sono previste suddivisioni in lotti. Potenziare laper velocizzare le connessioni, sostenere le infrastrutture dove dati e informazioni corrono in sicurezza, eliminare gli ostacoli che si ergono tra un nodo e l’altro. Sono questi gli intenti della Capitale che, in vista del Giubileo del 2025, si appresta a investire quasi cento milioni di euro per dotarsi di una capillare copertura 5G. Dalla metro alle piazze, passando per strade e monumenti. Gli obiettivi dichiarati sono decisamente ...