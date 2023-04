La sinistra a soffia sul fuoco | manifesti choc | attacchi e contestazioni

(Di mercoledì 26 aprile 2023) E se invece fossero proprio «loro» a rovinare il clima? Sì, «loro», quelli buoni e «democratici», che pretendono di dispensare lezioni di democraticità al prossimo, e danno anche le pagelle (sempre molto aride di «voti», ovviamente). Ieri Giorgia Meloni scrive una lettera al Corriere della Sera per affermare che nessuno nel suo partito ha nostalgie fasciste? Non va bene. Troppo poco. «Spiace che Giorgia Meloni, pur in uno sforzo che le riconosciamo, ma che mantiene una evidente reticenza, non riesca a dichiararsi antifascista», dice Francesco Boccia, capogruppo Pd al Senato. «Manca ancora un riferimento chiaro all'antifascismo. C'è un tentativo ma ho sempre la sensazione che si arrampichi sugli specchi», ragiona Roberto Speranza. Laura Boldrini sentenzia: «antifascismo è una parola bellissima e Meloni dovrebbe sentirla sua». Il primo cittadino di Milano Beppe Sala avvisa che ...

Sul 25 aprile la sinistra continua a soffiare sul fuoco: manifesti choc Il Tempo

A sinistra ciarlano di spirito unificante, ma poi considerano il 25 Aprile come una «cosa loro» opponendo una rigidissima selezione all’ingresso per la quale non hanno alcun titolo e alcun diritto. E ...Piazza Luni gremita ieri sera per l’apertura ufficiale della campagna elettorale di Cristina Ponzanelli, sindaco uscente che sarà sostenuta dall’intera coalizione di centrodestra. Tanti gli esponenti ...