La siccità rende i navigli di Milano meno resilienti | e anche la biodiversità ne soffre

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Dalla fine del 1300 fino ai primi del ‘900, il metodo per trasportare il marmo dalla Cava di Candoglia – alle porte della Val d’Ossola – fino ai cantieri del Duomo diè sempre stato lo stesso: via acqua dal lago Maggiore per il Ticino e attraverso ilo Grande. Il risultato? Niente di più e niente diche la quarta cattedrale più grande al mondo. Isono stati una via di comunicazione imprescindibile per tutta la Pianura Padana, ma non solo. Per fare una metafora, questi canali erano le arterie e l’acqua il sangue di un territorio inizialmente inospitale, inadatto all’agricoltura e al commercio. Hanno ispirato Leonardo da Vinci (ne ha disegnato le chiuse), sono un piccolo patrimonio dellalombarda e rimangono un punto di riferimento a livello turistico, urbanistico ...