La Russia rimpiazza Kfc | inaugurato a Mosca il primo ristorante di pollo fritto Rostic' s

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Apre ail's, che sostituisce il marchio Kfc in, dopo il ritiro della famosa catena di fast food americana in reazione all'invasione in Ucraina. Ma il design del ...

Apre a Mosca il primo ristorante Rostic's, che sostituisce il marchio Kfc in, dopo il ritiro della famosa catena di fast food americana in reazione all'invasione in Ucraina. Ma il design del logo e del packaging, con strisce rosse e bianche, ricorda lo stile di Kfc. 26 ...Kfc poteva contare su 1.100 punti vendita in, la cui riconversione sara' graduale.... Piombino e Ravenna che arriverà nel 2024, l'Italia riuscirà a sostituire circa un terzo del gas che arrivava dalla. Mosca inviava 29 miliardi di metri cubi l'anno: dalle due navi ne ...

La Russia rimpiazza Kfc, inaugurato a Mosca il primo ristorante di ... Il Sole 24 ORE

Apre a Mosca il primo ristorante Rostic's, che sostituisce il marchio Kfc in Russia, dopo il ritiro della famosa catena di fast food americana ...A Mosca ha aperto il primo ristorante Rostic's, che si propone di rimpiazzare in tutta la Russia la catena americana Kfc ...