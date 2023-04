La rivelazione di Robbie Williams | «Niente sesso dopo il matrimonio | ma siamo felici»

Leggi su amica

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Latà di coppia non passa attraverso il. Almeno per quello che riguarda Ayda Field e. La cui mancanza di intimità in camera da letto non dà problemi alla vita coniugale. Ecco perché (foto Getty)inglesi. No, non è il titolo della divertentissima piece teatrale di Alistair Foot e Anthony Marriott. Ma riassume bene lo status della relazione intima tra la popstare sua moglie Ayda Field. È stato lo stesso cantante a confessare che, da quando si sono sposati, ilnon è una delle attività più frequentate dalla coppia. Non solo. Pare che questo non influisca sulla lorotà di coppia. E che preferiscano farsi le coccole. Dobbiamo ...