La riconoscete? In bikini sullo yacht così | a 56 anni | mondo sconvolto | Foto

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ricordate il sensualissimo ballo di Santanico Pandemonium, la novizia indemoniata di Dal Tramonto All'Alba interpretata da una magistrale Salma Hayek nel 1996, all'età di 30? Bene, da allora, da quell'horror semi-serio di Robert Rodriguez, ne sono passati quasi altri 30 di primavere e l'attrice messicana, ora che dine ha 56, non sembra per niente invecchiata. Anzi, in alcuni recenti scatti su Instagram ha sfidato la gravità e messo in mostra un fisico da urlo, strizzato in unda sogno. La Hayek, candidata agli Oscar nel 2003 come miglior attrice per aver interpretato Frida Khalo e battuta da Nicole Kidman in The Hours, è oggi sposata con il miliardario Francois-Henri Pinault, imprenditore e presidente di Groupe Artémis, ad oggi il secondo gruppo commerciale nel settore del lusso a livello mondiale. Tanti i ...