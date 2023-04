La Repubblica italiana nasce sulla premessa di antifascismo | senza equilibrismi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il generale che vinse nel 1918 la Prima guerra mondiale per i Savoia, Armando Diaz, era nato a Napoli il 1861, l’anno dell’unità d’Italia. Era figlio di un ufficiale dell’esercito dei Borbone, la dinastia che governava il meridione ed era stata spazzata via dai Savoia. Tra le due date ci sono 57 anni, ma né Diaz né alcun altro sollevava più la questione del ritorno dei Borbone da tempo. La guerra di civile resistenza anti piemontese si era protratta nel sud per oltre un decennio ma in realtà a partire dalla metà degli anni 1870, dopo la fine del conflitto, la questione culturale filo borbonica era sparita. Tra oggi e la caduta del fascismo in Italia sono passati 78 anni, 21 in più delle vicende di Diaz. Ladi, come il regno sabaudova ...