La Reggiana Calcio ricevuta in Provincia dal Presidente Zanni e dai Sindaci del territorio

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Si è tenuto all’interno del cortile di Palazzo Allende, sede delladi Reggio Emilia, l’abbraccio delle 42 comunità delallaa seguito della promozione in Serie B. Su invito deldellaGiorgio, la squadra accompagnata dalCarmelo Salerno, dalla dirigenza e dallo staff ha incontrato ie gli Assessori allo Sport dei 42 Comuni dellaper un ringraziamento collettivo per la straordinaria stagione appena conclusa. “Sono orgoglioso di poter accogliere oggi la squadra della nostraall’interno della nostra sede istituzionale – ha detto ildellaGiorgio ...

Non sono bastati per vincere, ma non lo sarebbero stati neppure lo scorso anno quando il Modena chiuse a 88 e laa 86. Gli attuali 79 punti avrebbero, invece, consentito ai bianconeri di ...Dopo la suggestione esplicitata proprio nei nostri studi di voler riportare laa giocare lì, nel catino in pieno centro, per vederlo straripante di spettatori, l'annuncio, questa volta ...Curiosamente si tratta dello stesso fatturato che, salvo sorprese (difficilmente lanon avrebbe battuto l'Imolese all'ultima giornata se la promozione in B non fosse stata già assegnata), ...

Diana in bilico alla Reggiana Due tecnici in lizza per sostituirlo Tifo Brescia

Il tecnico della Reggiana commenta, come riportato da Tuttoreggiana.com, la promozione: “ingrazio la società e i dirigenti, non ho mai avuto dubbi” ...Catanzaro: il contratto di Vincenzo Vivarini scade a giugno, qualche proposta gli è arrivata (Catania), ma la volontà dell'allenatore è quella di dare continuità al suo straordinario lavoro e di rest ...