La Rai in stallo | produzioni bloccate da due mesi

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 26 aprile 2023) In attesa che si trovi una posizione di prestigio per l’attuale amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes, sia essa al Teatro alla Scala di Milano o al San Carlo di Napoli, tutto si è bloccato in casa Rai. Secondo quanto riportato da ItaliaOggi sono centinaia i milioni di euro indi intrattenimento, fiction, documentari, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.