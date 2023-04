La racchetta autografata da Papa Francesco andrà all' asta per aiutare 500 famiglie povere

"Una sola, uguale per tutti, in tutto il mondo. È la potenza simbolica della 'pala de padel' firmata dal Santo Padre, immaginando che in ogni angolo del mondo ogni giocatore, amateur o ......la suautilizzata durante gli allenamenti. L'Iren Genova Quinto del presidente Giorgio Giorgi e del tecnico Luca Bittarello sostiene nuovamente la Gigi Ghirotti con la cuffiada ......in Italia (a Genova)da Mauro Pelaschier. La maglia azzurra delle ultime Universiadi invernali di Lake Placid e quella della Nazionale italiana di Rugby. E poi il tennis, con la...

La racchetta da padel autografata da Papa Francesco. Andrà all ... QUOTIDIANO NAZIONALE

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...In Vaticano l’incontro fra i promotori dell’iniziativa Luigi Carraro e Alessandra Turco e il Santo Padre che incoraggiato a proseguire sulla via delle iniziative solidali attraverso lo sport ...