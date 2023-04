La piccola mela | viaggio nello sport e nei circoli di Milano

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Da qualche anno sembra che in Italia, in particolare nelle grandi città, si giochi solo a padel: dal 2019 al 2022 i giocatori tesserati sono passati da meno di 6.000 a oltre 70.000, il fatturato è cresciuto dell'800 per cento e si aggira di 700 milioni di euro e i praticanti abituali sono oltre il milione. Nella solasono attivi circa 150 campi. Un fenomeno eclatante che però non ha invaso tutta la città: nelle prossime puntate della "" vi racconteremo d'altro, cioè di alcuniinaspettati che appassionano i cittadini della madonnina, esempi di creatività, di eccellenza, di aggregazione e di inclusione. Dopo la puntata dedicata al pugilato e al canottaggio, Costanza Cavalli è andata a una partita del Milan kingsgrove cricket club, squadra 4 volte campione d'Italia, e al Circolo della Spada ...