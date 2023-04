La penalizzazione della Juve ha falsato la Serie A Sarebbe bastato applicare la pena alla fine del campionato

...Juventus di fatto tengono l'Inter fuori dalla zona Champions, in cui i bianconeri si trovano in modo provvisorio, con l'ambiente che spera di non incappare in una nuova...Le vicende giudiziarieJuventus assomigliano a un cubo di Rubik: ogni filone è concatenato ... che ha annullato i 15 punti dirimandando la decisione ultima a nuovo processo (in ...Però dico anche che, come tifosiViterbese, dobbiamo coltivare questa speranza che ci viene dalla possibilitàrestituzione dei due punti die di poter quindi disputare i ...

Juve, dopo la sentenza cosa succederà con la penalizzazione Gli scenari Sky Sport

Entro domani le memorie difensive dei bianconeri per la manovra stipendi: si punta a passare dall'articolo 4 al 31, quello sulle violazioni gestionali ...Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri si ritroveranno contro per la quarta volta in stagione nel ritorno della semifinale di Coppa Italia: così diversi, ma entrambi condannati a vivere fra critiche e ...