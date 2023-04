la musica dei Pink Floy sabato 29 aprile a Pordenone

Leggi su udine20

(Di mercoledì 26 aprile 2023) «Per me “The Dark Side of the Moon” ha un valore affettivo particolare, non posso dire che lo preferisca ad altri album, ma semplicemente è l’album che mio papà ascoltava quando sono nato e ogni volta che lo ascolto mi ricorda quei momenti e lui. Sono cresciuto con quelle note eteree in apertura di “Breathe in the air”, anticipato da quel lungo battito cardiaco in apertura della suite… dalla nascita della vita in poi, insomma ha un sapore di famiglia per me. E poi, qualche anno più tardi, grazie a lui ho cominciato a suonare la chitarra. Il potere di ipnotizzarti e di tenerti incollato alla sedia fino all’ultima nota suonata… fino all’eclissi finale. Semplicemente un capolavoro perfetto». Leonardo De Muzio, chitarra e voce Big One Nella storia dellaci sono i grandi album e poi c’è “The dark side of the moon” che è molto più di un disco: un’opera d’arte che ...