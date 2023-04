(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il giocatore argentino ha serie possibilità di rimanere alla Vecchia Signora almeno fino al 2024 Angel Diè uno dei tanti giocatori in scadenza di contratto con laa fine stagione, un anno dopo il suo arrivo dal Paris Saint-Germain, e da tempo c’è incertezza sulla decisione dell’argentino per la prossima stagione, cosa L'articolo

Alla Continassa potrebbe arrivare molto presto il momento di pigiare sull'acceleratore per definire l'arrivo di un nuovo direttore sportivo. Tracciato l'identikit, ai piani alti del club sono in ...Grazie all'accordo siglato in Italia con ELEVEN Sports, DAZNulteriormente il proprio ...hanno raggiunto il piazzamento ai playoff nell'ultima giornata di campionato sul campo della...Europa League,in semifinale: Sporting Lisbona eliminato I bianconeri partono bene e al 9' ... Nella ripresa, la Juve controlla nella prima parte, lo Sportinge prova ad allungare la ...

La Juventus accelera per il rinnovo di Di Maria DailyNews 24

Sfida tra i due club per ingaggiare l’attaccante lanciato da Mancini in Nazionale. Zaccagni, interesse di Juve e spunta anche il Psg ...In casa Roma il GM giallorosso Pinto avrebbe scelto di puntare sul riscatto dal mercato del centrocampista olandese Wijnaldum ...