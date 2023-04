La Gazzetta si spreca | quella di Landucci contro Spalletti «è un’uscita decisamente infelice»

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Lo sforzo dellaper l’indecente aggressione dinegli spogliatoi al termine di Juventus-Napoli ha prodotto la seguente frase: Se ci aggiungiamo che il rapporto tra Allegri enon sia tra i migliori che si ricordano nel mondo del calcio, ecco che il caldo finale dello Stadium non sorprende più di tanto. Non fosse per l’insolita (e) uscita di. Uscita, persino tra parentesi. Già è tanto. Del resto anche il giudice sportivo se l’è cavata con una giornata di squalifica e cinquemila euro di multa. Una cifra irrisoria. Anche lariporta quanto scritto nel referto: «visibilmente contrariato per alcune ...

Nella ripresa Idoyagapiù volte il raddoppio, dall'altra parte brivido quando Cristian Verdura per poco non rischia l'autogol. Il cronometro scorre avvicinando la capolista all'impresa. Sugli ...Rimpianto del Verona che con Ngonge nel recuperoaddirittura la chance di vittoria. Turnover importante per il Napoli in vista della Champions, con Osimhen e Kvaratskhelia in panchina, e ...... intanto Jaiteh si impegna a dimostrare di un essere l'anello debole del gioco virtussino con un paio di recuperi difensivi e si guadagna pure un antisportivo ma anche luidalla lunetta. Così ...

L'Inter spreca troppo e non vince più: la Salernitana fa 1-1 al 90' con un "cross" di Candreva La Gazzetta dello Sport

Brutta prestazione per Luka Jovic. L'attaccante della Fiorentina è tornato in campo dal primo minuto contro il Lech Poznan ma non ha saputo.Venuti 5: inspiegabile la giocata che porta al gol di Sousa. Non spinge e va in difficoltà quando puntato. Non rinnoverà il suo contratto. E non è difficile immaginare perché Milenkovic 6: normale amm ...