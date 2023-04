La Gazzetta si spreca | quella di Landucci contro Spalletti è un' uscita decisamente infelice

Anche lariporta quanto scritto nel referto: "Landucci visibilmente contrariato per alcune decisioni arbitrali", discuteva con Spalletti. I due, secondo il referto dei delegati federali, "si ...Nella ripresa Idoyagapiù volte il raddoppio, dall'altra parte brivido quando Cristian Verdura per poco non rischia l'autogol. Il cronometro scorre avvicinando la capolista all'impresa. Sugli ...Rimpianto del Verona che con Ngonge nel recuperoaddirittura la chance di vittoria. Turnover importante per il Napoli in vista della Champions, con Osimhen e Kvaratskhelia in panchina, e ...

La Gazzetta si spreca, quella di Landucci contro Spalletti «è un ... IlNapolista

Brutta prestazione per Luka Jovic. L'attaccante della Fiorentina è tornato in campo dal primo minuto contro il Lech Poznan ma non ha saputo.Venuti 5: inspiegabile la giocata che porta al gol di Sousa. Non spinge e va in difficoltà quando puntato. Non rinnoverà il suo contratto. E non è difficile immaginare perché Milenkovic 6: normale amm ...