La futura missione Artemis II non dimostra che l’uomo non sia mai stato sulla Luna

(Di mercoledì 26 aprile 2023) L’8 aprile 2023 su Facebook èpubblicato uno screenshot di un articolo di TgCom24 intitolato “La Nasa annuncia: una donna e tre uomini voleranno intorno allanel 2024”. Il sottotitolo recita: «Ladurerà una decina di giorni e porterà l’essere umano alla maggior distanza mai raggiunta dalla Terra». Nello screenshot compare una sottolineatura sulle parole «intorno» e «distanza mai raggiunta». Lo screenshot è accompagnato da un commento in cui si legge: «Aspe…Maggior distanza mai raggiunta dalla Terra…ma come, non c’eravamo stati mezzo secolo fa??? Ma smettetela di prenderci per il qulo». L’autore del post oggetto di analisi mette quindi in dubbio la realtà storica dell’alggio del 1969. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una ...

Al via il progetto PNRR'Nuove competenze per la transizione digitale' del Polo di Formazione alla Transizione ...dei tre percorsi e con gli interventi del Direttore dell'Unità diPNRR ...... la suspense riguarda i temi su cui farà leva nella suacampagna. Politologi e analisti: "...numero uno: riconquistare il cuore degli americani Principaledi Biden sarà pero ...Oltre a lui in famiglia c'erano Walter, futuro dirigente Fiat, e Marisa,scrittrice e ... Poi, Beppe divenne ufficiale di collegamento con labritannica che operava nel Monferrato. ...

La futura missione Artemis II non dimostra che l'uomo non sia mai ... Facta

La prima missione completamente privata per un allunaggio di un lander realizzata dalla società nipponica ispace potrebbe essere conclusa con un insuccesso. Il lander HAKUTO-R Mission 1 e il carico ut ...Agli Aerospace Day 2023 la Cina ha mostrato diverse novità che riguardano l'esplorazione spaziale per motivazioni scientifiche. Molte le missioni previste entro i prossimi anni comprese quelle per Mar ...