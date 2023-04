Il mattone insanguinato è stato trovato a terra vicino alladistesa, gravementee sanguinante, poi soccorsa e trasferita in ospedale ad Ancona. Sono in corso indagini della polizia per ...Un gesto autolesionistico. Una 55enne, collaboratrice domestica, avrebbe fatto tutto da sola. Lasi ègravemente alla testa colpendosi ripetutamente con un mattone. La vicenda è stata chiarita grazie alle immagini registrate da una telecamera di sorveglianza poco distante dalla casa ...... in Tanzania non si possono ricevere cure mediche, a seguito di unadi arma da fuoco, senza ... Da sempre in lottaMaasai al pascolo[33] Il gruppo etnico Maasai è di origine seminomade, ha ...

La donna ferita alla testa con un mattone ha compiuto un gesto autolesionistico AGI - Agenzia Italia

È stata estratta dalla grotta poco prima delle due di stanotte la speleologa che ieri pomeriggio era stata colpita da una scarica di sassi nella grotta ...La 40enne è arrivata in codice rosso in ospedale. Secondo le prime indiscrezioni non si esclude che conoscesse l'aggressore. Le indagini sono ancora in corso ...