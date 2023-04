La Commissione Ue | riforma del patto di stabilità Cosa cambia con le nuove regole Giorgetti | andavano escluse le spese del Pnrr

Una questione del'pacchetto' assai rilevante e' anche ladelle regole di bilancio, per la quale laha presentato una proposta formale proprio oggi. Intanto sul Mes non e' in corso ...Ladel Patto di stabilità dellaeuropea Ladel Patto di stabilità (e crescita, come si chiama nella sua definizione per esteso), ovvero le regole di governance economica dell'Ue, presentata dalla...Sono gli elementi principali della proposta didel Patto di stabilità e crescita presentato dallaeuropea e che dovrà - possibilmente - essere approvato dagli Stati entro fine ...

La Commissione europea presenta la riforma del Patto di stabilità Euronews Italiano

Questa mattina è stata presentata a Bruxelles, la nuova riforma del patto di stabilità, considerata da Gentiloni una innovazione ...La Commissione Ue alza così il velo sulla proposta di riforma della governance economica. Gli Stati indicheranno obiettivi di medio termine (4 anni) su come intendono affrontare squilibri ...