La Commissione Ue presenta il piano di riforma del patto di stabilità Correzione dei conti di almeno lo 0 | 5% l’anno Respinte le richieste di Roma

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Laeuropea hato oggi ildideldi. Per l’Italia non c’è molto da festeggiare, la “ricreazione” del Covid è finita e le regole tornano a farsi severe. Le stelle polari in base alle quali le finanze pubbliche devono impostare la loro rotta rimangono sempre quelle. Debito sotto al 60% del Pil, e deficit (differenze tra entrate e spese in un determinato anno) non oltre il 3%. Dopo la Grecia, l’Italia è il paese dell’area euro con il debito più alto in rapporto al Pil, nel 2022 si è attestato poco sopra al 144%. Va però riconosciuto al paese di aver sempre avuto un avanzo primario, ossia prima di pagare gli interessi sul debito pubblico, le entrate superano le spese, nel rispetto degli obblighi comunitari. Unica eccezione sono stati gli ...