La Commissione Europea lancia la riforma del Patto di Stabilità

(Di mercoledì 26 aprile 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Laha presentato la sua proposta per ladeldie Crescita, ovvero le regole di governance economica dell'Ue.L'obiettivo è “rafforzare la sostenibilità del debito pubblico e promuovere una crescita sostenibile e inclusiva in tutti gli Stati membri attraverso riforme e investimenti”, spiega la.Le proposte di Bruxelles “tengono conto della necessità di ridurre i livelli del debito pubblico, che sono molto aumentati, si basano sugli insegnamenti tratti dalla risposta politica dell'UE alla crisi della Covid-19 e preparano l'Unione alle sfide future sostenendo i progressi verso un'economia verde, digitale, inclusiva e resiliente economica”.“Le nuove norme – sottolinea la– ...

... per riformare il suo sistema e avvicinarlo ai target richiesti dalla. È fondamentale ... Giancarlo Giorgetti, ha detto che il sostegno della Bancaper gli investimenti all'Ucraina '...Cosi' la presidente dellaUrsula von der Leyen, in un video messaggio in occasione della settimana dedicata alla comunita' rom. "I rom fanno ancora fatica a cercare un lavoro o un ......rischio è una diffusione anche nell'Unionedove già quest'anno potrebbero essere introdotte le prime richieste di autorizzazione all'immissione in commercio che coinvolgono Efsa e...

Patto Stabilità, la Commissione Ue presenta la riforma: aggiustamento di bilancio minimo di 0,5% ... Il Sole 24 ORE

I commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni: il Consiglio ha chiesto di completare il lavoro legislativo entro la fine dell'anno. Sono ...Un periodo di esclusiva sui medicinali più breve, dai 10 anni attuali a 8, ma con la possibilità per le Pharma di prolungare i tempi fino a 12 anni se si impegnano a garantire l'accesso ai nuovi farma ...