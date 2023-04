La città più fotografata e postata su Instagram a primavera? Ecco qual è

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Londra, in, è stata eletta lapiùmabile al mondo superando persino Parigi e New York. Basandosi sugli hashtag generati suda più di 300.000 profili che hanno condiviso scatti realizzati in 170 diverse località nel mondo, la classifica creata dai social dei turisti ha incoronato la capitale inglese come la più amata grazie alla dicitura #springinLondon. La passione degli inglesi per la botanica ed il giardinaggio sono cosa nota (in tv si parla solo di piante… e di cucina) e quando arriva laogni strada è un’esplosione di colori. Nell’anno dell’Incoronazione del nuovo re, poi, la competizione, anche tra vicini di casa, è altissima e ogni angolo regala la possibilità di scatti unici. Dando per scontata la bellezza di Hyde Park, Kensington Gardens e di tutti i ...