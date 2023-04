L Italia punta agli incentivi fiscali per chi fa più figli

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Bruxelles - Il governonoanche sull'incentivo del fisco per aggredire il problema del calo delle nascite. Un tema su cui l'esecutivo è tornato ad insistere da giorni e che la premier ...

... andranno all'Inter, che attende di conoscere il nome dell'altra finalista di Coppatra la ... all'Inter è bastato semplicemente tentare il raccordo con Lautaro,centrale di mestiere, ...I nerazzurri accedono dunque alla finale di Coppa, dove incontreranno una tra Fiorentina e ... da parte della Juventus , per un semplice motivo di ordine tattico: senza una primadi ruolo,...Bruxelles - Il governo italianoanche sull'incentivo del fisco per aggredire il problema del calo delle nascite. Un tema su cui l'esecutivo è tornato ad insistere da giorni e che la premier Giorgia Meloni ha messo in cima alle ...

Ucraina, Meloni punta a ricostruzione: "Italia ne sia protagonista" Entilocali-online

I nerazzurri vincono a San Siro la semifinale di ritorno: è sufficiente il gol dell’esterno a inizio partita. La squadra di Allegri lenta e compassata non riesce mai a pungere ...Ascolta l'articolo L’Inter è la prima finalista della Coppa Italia 2022-2023. Dopo l’1-1 dell’andata a Torino, con tanto di coda velenosa al termine del match fra esultanze polemiche, risse ed espulsi ...