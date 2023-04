... ha detto a sua volta il ministro degli Esteri ucraino Dmytro( VIDEO ). Mentre la premier Meloni ha ricordato: 'Parlare della ricostruzione dell'significa scommettere sulla vittoria e ...... Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa con il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, alla Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell'. 2023 - 04 - 26 12:50:36: "Vinceremo ...Una conferenza bilaterale per la ricostruzione dell'dove l'Italia vuole giocare un ruolo da protagonista. L'appuntamento è oggi a Roma. Il ...Shmyhal ed il titolare degli Esteri Dmytro...

Kuleba: "Ucraina vincerà questa guerra, riavrà sua integrità territoriale" Adnkronos

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il Primo Ministro d'Ucraina, Denys Shmyhal. Erano presenti ...In campo progetti per ferrovie, acciaierie, infrastrutture per il trasporto delle merci che non possono passare dai porti. Previsto aiuto in campo medico a cominciare dalla fornitura delle protesi ...