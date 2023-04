(Di mercoledì 26 aprile 2023) "L'interesse dimostrato dalle impresene è la notizia migliore che potessimo ricevere atterrando a Roma. Ringrazio le istituzioni e le aziende per essere al fianco dell'Ucraina e per un impegno ...

Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytroalla plenaria della Conferenza sulla ricostruzione a Roma. "Si può già pensare ad approfondire un progetto imprenditoriale, così quando la ...'L'interesse dimostrato dalle imprese italiane è la notizia migliore che potessimo ricevere atterrando a Roma. Ringrazio le istituzioni e le aziende per essere al fianco dell'Ucraina e per un impegno ...... il primo ministro Denys Shmyhal e il ministro degli Esteri Dmitro, il presidente del ...lavorato e continuiamo a lavorare perché si possa arrivare a un cessate il fuoco e a una tregua" e...

Kuleba, grazie all'Italia per il sostegno di lunga durata La Sicilia

"L'interesse dimostrato dalle imprese italiane è la notizia migliore che potessimo ricevere atterrando a Roma. Ringrazio le istituzioni e le aziende per essere al fianco dell'Ucraina e per un impegno ...Circa 600 aziende italiane e 150 ucraine si riuniscono al Palazzo dei Congressi per la firma degli accordi nei settori del trasporto ferroviario, dell'ambiente e dell'energia. "Sarà un modo per dimost ...