Anche Messi, Cristiano Ronaldo esono di quella generazione e di quella pasta lì. ... Nessuno, nemmeno Chiellini o, per chi scrive uno dei più forti nel calcio moderno come ...Zlatanera pronto a trasferirsi al Napoli per una reunion con il suo vecchio amico del ... lasciando che David Ospina, Kalidou, Fabian, il capitano della squadra Lorenzo Insigne e ......della squadra di casa hanno pronunciato dei cori razzisti nei confronti di Zlatan, ...bersagliato dalle solite 'attenzioni' di alcuni sugli spalti. La gara non va avanti, i cori ...

Koulibaly e Ibrahimovic: “Ecco cosa diceva all’arbitro…” | VIDEO Pianeta Milan