Kiev ha provato a uccidere Putin con un drone | la rivelazione choc

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Unascottante quella fatta dalla Bild a proposito della guerra in Ucraina: domenica scorsa i servizi segreti ucraini avrebbero tentato diVladimircon unesplosivo. L'agguato sarebbe fallito, ma nonostante questo le autorità russe avrebbero comunque deciso di tenerlo segreto. Forse per non far uscire lo zar indebolito da tutta questa situazione. Questo quanto riportato dalla Bild. L'assalto, dunque, sarebbe avvenuto nel pomeriggio del 23 aprile, quando sarebbe stato fatto partire daunUJ-22 con una portata fino a 800 km e con a bordo "30 blocchi di esplosivo C4, per un peso totale di 17 kg". L'obiettivo sarebbe stato il parco industriale di Rudnevo, vicino a Mosca, in cui avrebbe potuto esserci una visita di. Il ...

Xi Jinping ha inviato oggi il Rappresentante speciale del governo per l'Eurasia in Ucraina e in altri Paesi per comunicazioni approfondite con tutte le parti su una soluzione politica della crisi in ...Hopiù volte a chiamare Bogdan, non rispondeva. Era un mio grande amico, è una sofferenza ... L'ambasciata italiana ae il ministero degli Esteri stanno lavorando con le autorità ucraine ...A sostegno della tesi, il quotidiano tedesco cita l'attivista ucraino Yuri Romanenko "che si dice abbia stretti legami con i servizi segreti di" e che ha fatto sapere sui social che "la scorsa ...

Primo colloquio fra i due dall'inizio della guerra. Pechino manda un'inviato in Ucraina, Kiev nomina l'ambasciatore in Cina. Non è tanto, vero, ma è già ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 427. Tre aerei militari russi senza segnali sono stati intercettati da caccia tedeschi e Gb nello spazio aereo sopra il Baltico. Zelensky: "Evitare che lo stato t ...