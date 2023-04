Kenya | niente cibo e acqua per “vedere Gesù” | salgono a 98 le vittime della Setta del digiuno | ci sono anche dei bambini

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Insi continua a scoprire nuovedi quella che è stata ribattezzata ladel. Nel pomeriggio di mercoledì, i corpi di 8stati riesumati nel corso delle ricerche in corso nella foresta di Shakaola, come confermato ai media locali dalla coordinatrice delle investigazioni, Rhoda Onyancha. Il gruppo, fedele al sedicente pastore Paul Mackenzie Nthenge, ha infatti avviato un’astinenza dache, nelle parole del mentore, permetterà agli adepti di “poter”. Una pratica che, ad oggi, ha provocato già la morte di 98 persone. L’opinione pubblica kenyota ha già ribattezzato i macabri ritrovamenti nella foresta del Paese africano “il massacro di Shakaola”. Tanto che il ...

Kenya, niente cibo e acqua per “vedere Gesù”: salgono a 98 le vittime della Setta del digiuno,… Il Fatto Quotidiano

