Juventus | Moggi rivela | “Con la qualificazione in Champions | rinnovo automatico per Allegri fino al 2027”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Intervistato da Radio Bianconera, Luciano, ex direttore generale della, hato che l’accordo trae il club per un ulterioredi altri due anni, dunqueal, diventerebbe– stando alle sue parole – in caso dialla prossimaLeague: “Il problema di una permanenza dinon si ponel d’altra parte, inoltre, con laalla prossima edizione dellaLeague scatta automaticamente ilper altri due anni”. SportFace.

... che subito qualcuno lo indica al pubblico ludibrio e si tenta di trovare un'altra 'bega' per la, correndo ad interrogare Pessotto, chiedendo sui suoi contatti con. La risposta è stata:...Alla fine arbitri assolti, associazione composta da sole due persone (e Giraudo), con ... dicendo di non ammonire Nesta che, diffidato, avrebbe saltato successivamente Milan -. ...... sfociata in soli tecnicismi che non chiariscono niente - spiega- . Report ha contestato a ... dicendo di non ammonire Nesta che, diffidato, avrebbe saltato successivamente Milan -. ...

Calciopoli, puntata Report: da Moggi alla Juventus, dalle intercettazioni su Inter e Milan alla rivelazioni di Bergamo Eurosport IT

Addio Juve. Le ripercussioni di una stagione anomala dall'inizio alla fine. Penalizzazione, Champions League, mercato. Tutto è in bilico.Blog Calciomercato.com: A pensar male, si dice che si fa peccato, ma spesso si indovina! Ma qui ormai a pensar male non solo non si fa più peccato, ma è un ...