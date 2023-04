Juventus | il ricorso per il caso curva-Lukaku accolto per un errore della Procura Figc

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Dal dispositivo completoCorte Sportiva d’Appello, che alcuni giorni fa avevailin seguito alla decisione del giudice sportivo di chiudere laper la sfida contro il Napoli per via dei cori razzisti nei confronti diin Coppa Italia, emerge come la decisione è stata presa, senza dunque entrare nel merito, a causa di una leggerezza. Chiné e i suoi collaboratori, infatti, hanno inviato la trasmissione dei propri rapporti al giudice sportivo alle ore 14.12 di mercoledì 5 aprile, la data successiva alla sfida del 4 aprile dell’Allianz Stadium. Ma l’articolo 62 comma 1 indica nelle ore 14 il termine perentorio per mandare la pec al giudice sportivo, e così ...