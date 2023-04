Juvecaserta | ko a Bisceglie | a rischio il quinto posto in classifica

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minuti La Ble Decòfallisce l’occasione per conservare due punti di vantaggio sulla quinta posizione e si vede raggiunta indalla Geko S. Antimo che, però, può vantare una migliore differenza canestri nello scontro diretto. Nella sconfitta di, tanti i meriti dei Lions capaci di mettere a segno 103 punti (ben al di sopra della loro media abituale di 75,8), grazie ad una percentuale del 63% da 2 e del 44% da 3, oltre ad una predominanza nella lotta sotto canestro (40-26 il computo finale). La Ble Decò, dal canto suo, ha concesso troppi canestri facili, lasciando così due punti preziosi al Paladolmen nonostante i 96 messi a referto. L’approccio alla gara della formazione casertana non era stato dei migliori con ilcapace di partire con un perentorio 10-0 e, ...

Lions- Ble Decò103 - 96 (23 - 17, 50 - 53, 71 - 73) Lions: Bini 23 (8/11, 2/6), Chiti 22 (0/2, 6/9), Dri 21 (5/9, 1/6), Dip 13 (6/8, 0/0), Ingrosso 12 (3/4, 2/3), ...... Teramo a Spicchi 2K20 e Diesel Tecnica Sala Consilina 22, White Wise Basket Monopoli 18, Adriatica Industriale Corato 14, Pescara Bk 2.0 6, Bava Pozzuoli 2 Lions, Ble Decò, ...... Luiss Roma 42, Liofilchem Roseto e Tecno Switch Ruvo Di Puglia 40, Ble Decò36 , Geko Consulting Sant'Antimo e Virtus Cassino 34, Nuova Cestistica Lions32, IVPC Avellino 28, C.

Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...La Ble Decò Juvecaserta fallisce l’occasione per conservare due punti di vantaggio sulla quinta posizione e si vede raggiunta in classifica dalla Geko S. Antimo che, ...