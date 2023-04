Juve | l'ex dipendente al Guardian | 'Agnelli? Si crede un visionario | ma è un sociopatico maniaco del controllo'

"Secondo varie fonti che mi hanno parlato in condizione di anonimato, il posto di lavoro è sempre stato disfunzionale. 'Agnelli pensa di essere un visionario', mi ha detto un ex dirigente, 'ma è un ...... eccezion fatta per qualche fortunatostatale, come magistrati e procuratori, che lo ... Ma si sa, le regole contro lanon solo si inventano, ma si cambiano se serve a penalizzarla. E' da ...E Vincenzo ironizza: "Ogni tanto vinciamo come la!". Mentre Ciro è carico: "Dal Salento ...faccia!Lecce sprecone e non meritava la sconfitta!Altra prestazione preoccupante! Osimhen!". ...

Juve, l'ex dipendente al Guardian: 'Agnelli Si crede un visionario ... Calciomercato.com

Durissimi attacchi ad Andrea Agnelli dall'Inghilterra. Il Guardian, in un lungo articolo a firma Tobias Jones, ripercorre la storia recente della Juventus, soffermandosi in particolare sulle vicende g ...Ll'Inchiesta Prisma e del caso del pm Ciro Santoriello, che in passato si è descritto come tifoso del Napoli e anti-Juve, è intervenuto in un passaggio anche Carlo Diana, ex… Leggi ...