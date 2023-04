Juve | la strategia difensiva sul filone stipendi e agenti

...sul canale Twitch TvPlay per parlare dell' inchiesta sugli stipendi e della situazione della... La Juventus non patteggerà: l'avvocato spiega ladei bianconeri ' La vicenda sulle ...Nel suo primo, attesissimo scritto, Ziliani spiega ladella Juventus per provare a scongiurare la retrocessione in serie B:Commenta per primo Rinnova o non rinnova Questo è uno dei dilemmi principali che accompagneranno il finale di stagione della. Perché Angel Di Maria è tornato a essere praticamente un obiettivo di mercato, con il club bianconero che tenterà il tutto e per tutto al fine di convincerlo a restare. L'apertura a trattare c'...

Juve, svelata la strategia per evitare una nuova penalizzazione Corriere dello Sport

Entro domani le memorie difensive dei bianconeri per la manovra stipendi: si punta a passare dall'articolo 4 al 31, quello sulle violazioni gestionali ...Non è che ci sarà poi così tanto da inventarsi. Anzi: senza coppe, la Juventus rischia seriamente di doversi accontentare. Di continuare a fare di ogni necessità una piccola o grande virtù. Sarà il ca ...