Juve | i convocati di Allegri per la sfida all’Inter

(Di mercoledì 26 aprile 2023)ha diramato la lista deidellaper ladi questa sera in Coppa Italia contro l’Interha diramato la lista deidellaper ladi questa sera in Coppa Italia contro l’Inter. La lista completa: Portieri – Szczesny, Perin, Pinsoglio.Difensori – De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani.Centrocampisti – Locatelli, Pogba, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli.Attaccanti – Chiesa, Milik, Di Maria, Soulè, Iling-Junior.

Niente da fare: Dusan Vlahovic non è convocato per Inter-Juventus di questa sera in Coppa Italia. A causa della distorsione alla caviglia accusata in allenamento di cui ha parlato ieri Allegri, l’atta ...Andrà in scena alle 21 al Meazza la semifinale di Coppa Italia tra l'Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri ...