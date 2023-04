Juve fuori dalle coppe? Ecco tutti i possibili scenari

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 aprile 2023) In caso la UEFA decida di escluderecompetizioni europee la, come riportati da Calcio e Finanza. LE PRIME QUATTRO – Nel caso in cui la UEFA decidesse l’esclusione, allora attualmente la Roma quinta andrebbe a giocare la prossima Champions League. QUINTA – Come sopra, in caso di quinto posto dei bianconeri ed esclusione comandata dall’UEFA ad andare in Europa League sarebbe la sesta in classifica, ovvero l’Inter. SESTA – Come sopra, in caso di sesto posto dei bianconeri ed esclusione comandata dall’UEFA ad andare in Conference League sarebbe la settima classifica, cio+ l’Atalanta. VINCE L’EUROPA LEAGUE – La UEFA stabilisce che «un posto vacante creato dal detentore del titolo di campione della UEFA Europa League viene occupato ...