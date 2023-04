Serie A TIM Roma infinita: 3 - 2 in rimonta sullae scudetto a un passo. Il Milan si aggiudica il derby Le giallorosse battono per la prima volta ... stavoltada Beerensteyn. La rete del 2 -...Tutti cercavano favori ma solo lafu. Si spera che dopo le parole del ministro di Abodi sulle plusvalenze, tutti paghino le medesime conseguenze. L'Inter continuerà a negare ma tutto ciò ...... che torna titolare dopo la mezzora di sabato scorso contro il Verona (con traversa), utile ... Laperde per un errore di Fagioli. Allegri lo toglie, poi... finimondo in panchina - Guarda

Juve colpita da accanimento barbaro, ma la società subisce in silenzio Calciomercato.com

Langverwachte halve finale in Milaan tussen Inter en Juve die spelen voor deelname aan de finale van de Italiaanse beker - Opstellingen op het veld ...Demi-finale tant attendue à Milan entre l'Inter et la Juve qui jouent pour l'entrée en finale de la Coupe d'Italie - Compositions sur le terrain ...