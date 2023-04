Jomi Salerno | dopo Bressanone testa all’ultimo impegno Dalla Costa | “Vogliamo il massimo”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutila trasferta a, valsa allala prima sconfitta del girone di ritorno, le atlete di mister Francesco Ancona sono tornate alla Palumbo per preparare al meglio l’ultima importante sfida della regular season del campionato di serie A1 di pallamano femminile. La battuta d’arresto contro Brixen, con la gara vinta dalle altoatesine per 36 – 33, non ha comunque condizionato la posizione di classifica della, già certa da settimane del primato in campionato. Nei giorni che separano dell’ultimo atto della stagione regalare, le salernitane dovranno rapidamente lasciarsi alle spalle il k.o. subito lo scorso sabato e concentrarsi, invece, sul futuro, a partiregara del prossimo fine settimana quando aarriverà ...

Nella gara che sanciva il ritorno in campo dopo due settimane di stop, unapoco incisiva cede il passo al Brixen. Trasferta amara per le salernitane che a Bressanone non riescono a fare proprio il match incappando, a due giornate dalla conclusione della regular .... La prima sconfitta nel girone di ritorno è una notizia. Laè caduta a Bressanone ma il ko non avrà effetti sul primato ormai matematicamente conquistato. La testa, come è giusto che sia, è già ai play off. La squadra di coach Francesco Ancona ha .... Nella gara che sanciva il ritorno in campo dopo due settimane di stop, unapoco incisiva cede il passo al Brixen. Trasferta amara per le salernitane che a Bressanone non riescono a fare proprio il match incappando, a due giornate dalla conclusione della regular ...

Jomi Salerno, dopo la sconfitta a Bressanone testa all'ultimo ... la Città di Salerno

La Gruppo AF Tushe Prato perde a Teramo e si complica la vita in vista dell’ultima giornata di regular season di sabato, in cui si deciderà la griglia playout. Le pratesi in Abruzzo, al ritorno in cam ...Cassa Rurale Pontinia si arrende sul campo di Casalgrande Padana e permette ad Ac Life Style Erice di agguantare il secondo posto della classifica generale della regular season a sole due giornate dal ...