Jet Li fa 60 anni | la biografia e carriera dell’attore ed esperto di arti marziali

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Jet Li è uno degli attori più famosi e amati in tutto il mondo, famoso per le sue abilità nellee per la sua capacità di portare sul grande schermo personaggi forti e carismatici. Nato il 26 aprile 1963 a Pechino, in Cina, come Li Lianjie, Jet Li ha conquistato il pubblico di tutto il mondo grazie alle sue interpretazioni memorabili e alle sue eccezionali doti atletiche. La suainizia all’età di soli 8, quando viene scoperto dal famoso allenatore di Wushu, Wu Bin. Grazie alla sua impressionante agilità e alla sua determinazione, Li diventa rapidamente uno dei migliori allievi dell’allenatore, vincendo numerosi titoli nazionali e internazionali e diventando un membro della squadra nazionale cinese di Wushu. La suacinematografica inizia nel 1979, ...