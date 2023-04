JEMMA | i vincitori assoluti di LAZIOSound escono con il singolo Ossi di Sabbia

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il loro è stato un incontro fortuito, avvenuto durante una jam session romana: la sinergia che si è sviluppata tra musicisti, sera dopo sera, ha portato alla nascita dei, la band che è riuscita ad aggiudicarsi il titolo di vincitore assoluto dell’edizione 2022 di. LEGGI ANCHE – Dopoi PITCH3Scon Funny People Il 5 maggio lanceranno, per Emme Record Label, il primo album,, anticipato daldi, uscito il 21 aprile: un brano unico nel suo genere, che parla di mare, di incontri e di mondi e lo fa recuperando in alcuni tratti una lingua altrettanto unica, il Portolotto, un idioma usato dai marinai per gli scambi commerciali e scomparso agli inizi del ‘900. “di ...

