Jafar Panahi ha lasciato l' Iran per la prima volta in 14 anni

(Di mercoledì 26 aprile 2023) La conferma è arrivata dalla moglie del regista, cui perè stato impedito di lasciare il Paese. Il registaiano dissidenteavrebbel'per ladopo 14, in seguito alla revoca del divieto di lasciare il paese impostogli nel 2009. La scorsa notte la moglie di, Tahereh Saeedi, ha postato su Instagram una foto che la ritrae mentre arriva con il marito in un aeroporto sconosciuto. La didascalia sotto l'immagine non lascia dubbi: "Dopo 14, il divieto diè stato annullato e finalmente viaggeremo insieme per qualche giorno...". Si vedeche saluta e spinge un carrello carico di tre grandi valigie. Non ci ...

Jafar Panahi, noto regista cinematografico e dissidente iraniano, ha lasciato l'Iran recandosi in Francia per incontrare sua figlia dopo che è stato rimosso il divieto ad uscire dal Paese che era in v ...