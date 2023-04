Jacobelli | “Inter e Milan hanno ritrovato i giocatori importanti”

e Juventus si giocano nel match di ritorno il passaggio alla finale di Coppa Italia ed hanno ... In difesa di entrambi gli allenatori arriva Xaviera Tmw Radio. Gli allenatori sono messi ...di XavierFiorentina - Atalanta, così come Atalanta - Fiorentina, non è e non sarà mai una partita ... Il pareggio non le consente di agganciare l'al quinto posto guadagnando comunque un ...Si sofferma sul prossimo mercato dell'Xaviernel suo editoriale per Sportitalia.com e in particolare sul futuro di Lukaku . Questi i passaggi principali

AUDIO - Jacobelli: "Chi critica Allegri e Inzaghi non capisce di calcio" Tutto Napoli

Xavier Jacobelli, giornalista, ha rilasciato un'intervista a TMW Radio durante 'L'Editoriale'. Che partita si aspetta questa sera “Mi aspetto una partita molto equilibrata, con l’abolizione della reg ...Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole: ...