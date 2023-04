Iv | Renzi | ‘scelta Borghi rappresenta un inno alla politica’

... precisa Borghi, "la mia è unaindividuale e non ho parlato con nessuno. Non provoco scissioni e non faccio proselitismo". E nonostante la rottura trae Calenda sul progetto del Terzo ...... anche lui nella capitale, è al Pantheon, in un sit - in a sostegno dell'Ucraina; Matteofa ... Ma ladi non fare risse deriva da un impegno che Schlein ha preso all'ultima direzione, a ......due leader proprio sulla candidatura alla Camera che mi offrì Maria Elena Boschi per conto di...contrasto tra me e Calenda solo perché obiettai su quella che comunque era una sua legittima

Terzo Polo, Calenda: «Non faremo il partito perché Renzi non lo vuole». Iv: clamoroso autogoal Il Sole 24 ORE